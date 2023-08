- Około godziny 9:30 otrzymaliśmy informację o tym, że doszło do jakiejś bójki na stadionie w Radłowie. Tam doszło do potyczek między osobami, które tam rozgrywały turniej piłkarski. Okazało się, że w pewnym momencie jedna osoba została ranna prawdopodobnie racą, tam swoje czynności wykonywali policjanci oraz ratownicy medyczni. Niestety po kilkudziesięciominutowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować, jest to około 40-latek, na razie nie znamy jego tożsamości - powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie Paweł Klimek, cytowany przez serwis tarnowska.tv.