Tragicznie wieści z Argentyny. Nie żyje 22-letni piłkarz

Do tragicznego wypadku z udziałem 22-latka doszło podczas wtorkowego treningu Atletico Tucuman. Kolumbijczyk wbiegł na murawę, a po niespełna pięciu minutach treningu niespodziewanie zasłabł, całkowicie tracąc puls. Na pomoc od razu ruszyli koledzy z drużyny. Szybko zaczęła się reanimacja piłkarza, udało się nawet przewieźć go do szpitala. Niestety, lekarze nie zdołali go uratować.