Tragiczne wieści. Nie żyje 32-letni piłkarz, niedawno przeszedł operację mózgu

Problemy Masato Kudo ze zdrowiem zaczęły się kilka tygodni temu, kiedy to zdiagnozowano u niego wodogłowie, czyli nadmierne nagromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach mózgu. Stało się jasne, że futbolista będzie musiał przejść zabieg, do którego ostatecznie doszło 11 października.

Niestety po operacji pojawiły się poważne komplikacje które sprawiły, że Kudo został wysłany na oddział intensywnej terapii. Jego stan jednak nie uległ poprawie - ostatecznie 32-latek odszedł z tego świata w piątek 21 października. O jego śmierci poinformował klub gracza, trzecioligowy Tegevajaro Miyazaki. Sprawę naturalnie szeroko opisały media z "Kraju Kwitnącej Wiśni", w tym "Japan Times".

Masato Kudo nie żyje. Piłkarska Japonia żegna zawodnika

"Kudo był niesamowicie utalentowanym piłkarzem. Mimo to nigdy nie był arogancki i cenił swoich kolegów z drużyny, klub i naszych kibiców" - orzekł prezes Tegevajaro, Keita Nimura. "On uosabiał nasz klubowy slogan 'shinshi' ('szczerość'). To, że taki gracz opuścił nas tak szybko, jest smutne i niefortunne" - dodał.

Odejście aktywnego zawodnika jest niesamowicie okrutne i brakuje mi słów, kiedy myślę o tym, co musi czuć jego rodzina, koledzy z drużyny i kibice" - stwierdził z kolei prezes japońskiej federacji piłkarskiej, Kozo Tashima. Przy okazji wymienił sportowe zasługi Masato Kudo, a tych nie brakowało.

Masato Kudo miał na swoim koncie kilka ważnych piłkarskich tytułów

Futbolista zdołał bowiem w trakcie swojego - niestety bardzo krótkiego - życia zdobyć m.in. mistrzostwo kraju (2011), Puchar Cesarza (2012), Superpuchar Japonii (2012) i Puchar Ligi (2013). Wszystkich tych sukcesów dokonał wraz z ekipą Kashiwa Reysol, której zresztą był wychowankiem.

Prócz tego w swoim piłkarskim CV miał też Sanfrecce Hiroshima, a do tego zaliczył krótki epizod w Renofa Yamaguchi FC. Za granicą występował dla Vancouver Whitecaps (Kanada) i Brisbane Roar (Australia). Jako członek młodzieżowej reprezentacji Japonii (U-23) wywalczył złoty medal na igrzyskach azjatyckich w 2010 roku. W 2013 roku wraz z dorosłą kadrą "Samurai Blue" sięgnął po Puchar Azji Wschodniej.

