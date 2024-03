Tragedia w Norwegii. Wciąż nieznana przyczyna śmierci 19-letniego piłkarza

- Pomimo złych warunków w domu na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Akillas pokazał wielki talent piłkarski. To doprowadziło go do Norwegii i Ham-Kam. Tutaj miał spełnić swoje marzenie o zostaniu profesjonalnym piłkarzem i zapewnić swojej rodzinie lepsze życie. To marzenie brutalnie się skończyło - napisał klub w poruszającym komunikacie po śmierci swojego zawodnika.