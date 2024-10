Tragiczne w skutkach starcie kibiców. Autobus w ogniu, nie żyje jedna osoba

Piłka nożna w Ameryce Południowej słynie przede wszystkim z kapitalnej atmosfery na trybunach. Co jakiś czas do Europy przedostają się materiały wideo z Argentyny czy Brazylii. Główne role odgrywają w nich kibice, którzy prezentują spektakularne oprawy. W dopingu często bierze udział cały stadion, dzięki czemu podczas spotkań panuje niepowtarzalny klimat. Niestety najwierniejsi sympatycy mają też swoje za uszami. Czasem dochodzi do zamieszek i niestety mają one opłakane skutki. Jedno ze skandalicznych zdarzeń wydarzyło się pod koniec października.

Reklama