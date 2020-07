O tragicznym zdarzeniu poinformował Singapurski Związek Piłki Nożnej. Były reprezentant kraju Hafiz Rahim zginął w wypadku podczas jazdy motocyklem.

Smutne wieści docierają z Singapuru, gdzie w tragicznym skutkach wypadku brał udział jeden z piłkarzy. Hafiz Rahim miał jechać motocyklem na jednej z ulic miasta. Piłkarz zginął na miejscu.

O śmierci zawodnika grającego w reprezentacji kraju poinformował Singapurski Związek Piłki Nożnej (FAS) w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci byłego reprezentanta Hafiza Rahima. Nasze myśli i kondolencje kierujemy w stronę rodziny i bliskich Hafiza w tym trudnym czasie" - napisano w oficjalnej informacji.

Rahim grał na pozycji napastnika. W seniorskiej karierze reprezentował kilka klubów. Nosił między innymi koszulki Warriors, Home United oraz Tampines Rovers Football Club. W latach 2011-2014 był członkiem reprezentacji kraju w piłce nożnej.

W momencie śmierci Hafiz Rahim miał 36 lat.

