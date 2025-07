Tragiczna śmierć Diogo Joty i Andre Silvy. Portugalska federacja złożyła specjalny wniosek do UEFA

W czwartkowy ranek całym światem sportu wstrząsnęła tragiczna informacja - w wypadku samochodowym w hiszpańskiej prowincji Zamora zginęło dwóch piłkarzy - gracz Liverpoolu Diogo Jota i jego młodszy brat, Andre Silva, związany z ekipą FC Penafiel. Portugalska federacja, po potwierdzeniu tych strasznych wieści, ogłosiła złożenie wniosku do UEFA dotyczące konkretnego upamiętnienia zawodników, do czego ma dojść podczas (co najmniej) jednego z dzisiejszych spotkań Euro 2025.