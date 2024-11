Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje 32-letni bramkarz Mateusz Hempe

Do tragedii doszło w późne poniedziałkowe popołudnie w 10-tysięcznym Czarnkowie w województwie wielkopolskim. Nie żyje 32-letni bramkarz miejscowego klubu piłkarskiego Mateusz Hempe. Podczas treningu przy jednym z boisk kompleksu przy ulicy Nowej pobiegł po piłkę. Niestety wpadł do rzeki Noteć. Miejscowa policja potwierdzała w wypowiedzi medialnej, że około godziny 20:20 wyłowiono zwłoki mężczyzny (ponad dwie godziny od wpłynięcia zawiadomienia do dyżurnego), jednak nie określała jego personaliów.