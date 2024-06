Do jednej bramki / POLSAT GO

On jednak nie brał udziału w eliminacjach do Euro 1972, choć przecież wciąż był w kwiecie wieku. Kiedy zaczynały się eliminacje miał zaledwie 27 lat. Bez niego Bułgaria przegrała w grupie z Węgrami.

Tragedia w środku eliminacji do Euro

W środku eliminacji doszło jednak do tragedii , która przyćmiła w Bułgarii na długo wszystkie sportowe wydarzenia. 30 czerwca 1971 roku Asparuchow, wielka gwiazda futbolu w tym kraju, zginął w wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło na drodze na Przełęczy Witinia położonej na wysokości 970 m n.p.m.

Dwa dni przed 30 czerwca Asparuchow rozegrał - jak się okazało - ostatni mecz w barwach Lewskiego. Ekipa ta pokonała wówczas CSKA Sofia 1:0. To było spotkanie, w którym Asparuchow po raz pierwszy został wyrzucony z boiska i wiadomo było, że nie zagra w kolejnym spotkaniu. Skorzystał zatem z zaproszenia, jakie przyszło jakiś czas temu, by wziąć udział - razem z Nikołą Kotkowem - w jubileuszu 50-lecia Botewa Wraca .

Obaj wyjechali uśmiechnięci. Jak pisały bułgarskie media, Asparuchow ubrany był w granatową sportową bluzę, a Kotkow w elegancki garnitur. Obaj wsiedli do znanej w całej Bułgarii beżowej alfy romeo o numerze rejestracyjnym SA 9999. Na stacji benzynowej niedaleko Witinii zaczepił ich nieznany mężczyzna, proszą o to, by go podwieźli. Asparuchow zgodził się i ruszyli w dalszą drogę.

Była godzina 11.32. To był 52. kilometr drogi od Sofii, kiedy nagle na drogę wyjechał im ciężki ZIŁ, blokując całą drogę. Asparuchow wcisnął hamulce do końca. Ślady palonej gumy na asfalcie miały ponad 30 metrów. Auta nie udało się zatrzymać. Utknęło ono w środku zbiornika z paliwem.

Piłkarze reprezentacji płonęli żywcem

Cwetkow dopiero po czasie zdał sobie sprawę, że to był samochód legendy bułgarskiego futbolu. By przypadkiem nie popełnił samobójstwa z tego powodu, policjanci zakuli go w kajdanki. Jeszcze tego samego dnia trafił do celi śmierci w centralnym więzieniu w Sofii. Wrzucono go tam całkiem nagiego. Ponad tydzień czekał na wyrok śmierci. Sytuacja jednak zmieniła się po pogrzebie Asparuchowa i Kotkowa.