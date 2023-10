Tragedia w europejskiej stolicy, smutne doniesienia. Nie żyje dwóch kibiców

W poniedziałek wieczorem w Ieperlaan w Brukseli doszło do strzelaniny. Zginęły dwie osoby narodowości szwedzkiej - to kibice reprezentacji "Trzech Koron", którzy przybyli do stolicy Belgii na mecz swojej kadry. Sprawca uciekł i nie udało się go dotychczas złapać. Piłkarze po remisowej pierwszej połowie (1-1) zdecydowali się nie wychodzić na drugą odsłonę poniedziałkowego starcia.