Tragedia podczas meczu. Nie żyje 26-letni piłkarz

Smutne wieści docierają do nas z Włoch. Podczas niedzielnego spotkania 5. ligi włoskiej pomiędzy Lanciotto i Castelfiorentino United doszło do tragicznego incydentu. W 15. minucie spotkania Mattia Giani zasłabł i upadł na murawę, wcześniej łapiąc się za klatkę piersiową. 26-latek w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze przez całą noc walczyli o jego życie. W poniedziałek klub piłkarza przekazał informację o śmierci swojego podopiecznego.