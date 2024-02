Tragiczne sceny na meczu w Indonezji. Nie żyje piłkarz, w którego uderzył piorun

Jednemu z kibiców, który oglądał z trybun starcie 2 FLOFC Bandung i FBI Subang udało się uwiecznić to zdarzenie na nagraniu, które szybko trafiło do mediów społecznościowych. Na reakcję fanów futbolu nie trzeba było długo czekać. W sieci pojawiło się mnóstwo poruszających wiadomości. "Spoczywaj w pokoju", "To jest jeden z moich największych koszmarów", "To okropne i składam kondolencje rodzinie zmarłego. Kiedy byłem sędzią, zawsze zwracałem uwagę na pogodę. Mam nadzieję, że ten film dotrze do FIFA i stowarzyszeń sędziowskich na całym świecie" - takie komentarze pojawiły się w sieci.