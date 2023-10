Tragedia na meczu SSC Napoli - AC Milan. Koszmarne znalezisko

Ten weekend w rozgrywkach piłkarskich to jakiś koszmar. W Holandii, podczas meczu doskonale znanego w Warszawie zespołu AZ Almaar z NEC Nijmegen doszło do przerażającej sytuacji, która jako żywo przypomniała obrazki z zasłabnięcia Christiana Eriksena podczas meczu Danii z Finlandią na Euro 2021. W doliczonym czasie gry bez kontaktu z przeciwnikiem na murawę upadł napastnik gości Bas Dost. Służby medyczne natychmiast przystąpiły do akcji reanimacyjnej, a gracze obu ekip otoczyły leżącego kolegę kordonem, by go zasłonić. Mecz został przerwany przy stanie 1-2. Arbiter nie zdecydował się na wznowienie gry.

Bas Dost opuścił boisko na noszach, ale przed zniesieniem podniósł w górę kciuk, by jeszcze na noszach dać znać widowni, że żyje i jest ok.

Także w weekend doszło do koszmarnych scen we Francji. Do bandyckiego ataku doszło krótko przed meczem Olympique Marsylia - Olympique Lyon. Pseudokibice OM zaatakowali autokar gości kamieniami, w wyniku czego ranny został trener Fabio Grosso. W sieci natychmiast pojawiły się zdjęcia włoskiego szkoleniowca zalanego krwią. Spotkanie zostało odwołane. Prezydent gospodarzy Pablo Longoria nazwał fanów "bezmyślnymi idiotami", a klub wydał natychmiastowy komunikat.

Okazuje się, że to nie koniec dramatów z weekendu. Do tragedii doszło w Neapolu, podczas meczu SSC Napoli - AC Milan.

Co się wydarzyło w Neapolu? Znaleziono ciało kibica

Na neapolitańskim stadionie znaleziono ciało człowieka, jednego z kibiców. Według "Cprriere dello Sport", ciało 42-letniego mężczyzny znaleziono po drugiej w nocy na terenie sektora gościnnego. Nie do końca wiadomo, co się wydarzyło, ale jest pewna hipoteza. Po analizie monitoringu policja jest zdania, że dwie osoby bez biletów próbowały przedostać się na trybuny przez wiodący na nie tunel. Wygląda na to, że zmarły mężczyzna próbował wspiąć się na trybuny, jednak spadł na ziemię z wysokości około 20 metrów. Jego przyjaciel zrezygnował z próby wejścia na stadion.

Włoska policja prowadzi dochodzenie w sprawie tej tragedii.

Mecz pomiędzy włoskimi drużynami odbył się 29 października i zakończył się remisem (2:2). Po tym meczu Napoli zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A z 18 punktami, a Milan jest na trzecim miejscu z 22 punktami.

