Tragedia byłych piłkarzy Szachtara. Zaciągnięto ich do rosyjskiej armii

24 lutego rosyjscy żołnierze na rozkaz Władimira Putina zaatakowali Ukrainę. Prezydent Rosji nie spodziewał się jednak tak ogromnej mobilizacji i chęci do walki ze strony Ukraińców. Jego wojska zaczęły więc siłą zaciągać Ukraińców w swoje szeregi.

Wstrząsająca relacja ukraińskiego dziennikarza

Jak poinformował Ołeksij Andronow, dziennikarz i komentator sportowy, do wojsk Putina wciągnięci zostali Ołeksandr Woskobojnik i Wadim Sołodkij. Obaj panowie występowali dawniej w barwach klubu Szachtara Donieck.

Według doniesień dziennikarza, Woskobojnik podczas walk został ranny w obie nogi, w efekcie czego trafił do szpitala w Nowoazowsku. Następnie przewieziono go do Moskwy.

Z kolei Wadim Sołodkij zginął, walcząc ze swoimi rodakami.

Rosjanie nie znają umiaru. Zabijają niewinnych

Od ponad trzech miesięcy wojska Putina brutalnie mordują obywateli Ukrainy. Z ich rąk zginęły już setki tysięcy ofiar, w tym wielu sportowców. Na liście poległych znalazł się m.in. piłkarz FC Hostomel Dima Martynenko.

Rosjanie nie szczędzili również młodych talentów. Świat sportu pożegnał już m.in. obiecującą sztangistkę Alinę Peregudową . Dziewczynka miała zaledwie 14 lat, zginęła od rosyjskiego pocisku.

Zarówno Martynenko jak i Peregudowa nie chwycili za broń i nie brali udziału w odpieraniu ataków wojsk Putina. Z rąk Rosjan zginęli jako niewinni cywile.