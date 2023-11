"Towarzyskie" derby Poznania. Zaskakujący finał, polała się krew

Powiedzieć, że Warcie Poznań w pojedynkach z Lechem niezbyt się powodzi, to nic nie powiedzieć. "Zieloni" potrafią urywać punkty Rakowowi czy Legii, ale jednak w starciach z Lechem przegrywają od kilku lat zawsze - gdziekolwiek by się ten mecz nie odbywał. Choć ostatnio odbywa się zawsze na stadionie przy Bułgarskiej, co już samo w sobie jest atutem Lecha. Siedem spotkań to siedem zwycięstw Lecha i bilans 12:2 w bramkach. Dziś - też przy Bułgarskiej - warciarze uwierzyli, że może też być inaczej.