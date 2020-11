Towarzyski mecz piłkarski Dania - Szwecja w środę w Kopenhadze będzie spotkaniem, w którym zabraknie pięciu najlepszych zawodników gości i aż siedmiu piłkarzy reprezentacji gospodarzy.

Duńczycy grający na Wyspach Brytyjskich nie mogą stamtąd wyjechać, aby nie zostać poddanymi kwarantannie po powrocie z Danii, zakwalifikowanej przez brytyjskie władze do strefy "bardzo czerwonej".

Kluby Premier League, w których grają piłkarze nie zgodziły się na ich wyjazd do Danii, w której następuje gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem, którego mutację wykryto u norek, przez które przenosi się na ludzi. Już osiem duńskich gmin jest zamkniętych do 3 grudnia i spodziewane są kolejne restrykcje.



Na stadionie Parken w Kopenhadze zabraknie też selekcjonera "Trzech Koron". Janne Andersson od niedzieli przebywa na kwarantannie po wykryciu zarażenia koronawirusem u członka jego rodziny.



Zdaniem mediów będzie to bardzo dziwny mecz, lecz na szczęście bez większej stawki, bo jest towarzyski.



"W obecnej sytuacji spotkanie w takiej formie nie jest z pozoru nikomu potrzebne, lecz może dać szansę pokazania się nowym zawodnikom, którzy zostaną powołani w poniedziałek w miejsce nieobecnych" - skomentował szwedzki dziennik "Aftonbladet".



Duński "Ekstrabladet" wiadomość o nieobecności aż siedmiu najlepszych piłkarzy opatrzył nagłówkiem "Breaking News", podobnie jak zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA.



Gazeta stwierdziła: "mamy dziwne czasy i dziwne mecze z pustymi trybunami. Teraz zaczyna brakować piłkarzy i nasz selekcjoner Kasper Hjulmand musi w trybie natychmiastowym powołać aż dziewięciu dublerów. Jak przyznał, na wszelki wypadek, bo Europa się zamyka z dnia na dzień".



Zbigniew Kuczyński