Totalne szaleństwo. Messi wrzucił do sieci film. "Wkrótce znowu się spotkamy"

Ogłoszono, że przyczyną absencji Argentyńczyka jest kontuzja . Nie stanowiłoby to większej sensacji, gdyby nie fakt, że trzy dni później kapitan mistrzów świata wziął udział w towarzyskiej potyczce z japońskim Vissel Kobe .

Messi zapewnia Chińczyków o swojej miłości. Specjalny klip wideo trafił do sieci

- Jak wszyscy wiedzą, zawsze chcę grać w każdym meczu. Słyszałem, że tym razem nie chciałem grać ze względu na politykę i wiele innych rzeczy, które nie mają z piłką nic wspólnego . Gdyby tak było naprawdę, nie podróżowałbym do Japonii ani Chin, jak to robiłem wiele razy w mojej karierze - oznajmia na klipie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Słyszałem, że tym razem nie chcę grać ze względu na politykę i wiele innych rzeczy, które nie mają z piłką nic wspólnego. Gdyby tak było naprawdę, nie podróżowałbym do Japonii ani Chin, jak to robiłem wiele razy w mojej karierze.

- Zawsze miałem bardzo bliskie stosunki z Chinami. Zrobiłem tak wiele rzeczy z Chinami - wywiady, mecze towarzyskie, różne wydarzenia z Barceloną i reprezentacją Argentyny. Jak powiedziałem na konferencji prasowej, miałem zapalenie mięśni i nie mogłem grać . Poczułem to podczas naszego pierwszego meczu w Arabii Saudyjskiej, próbowałem zagrać w drugim, ale było tylko gorzej - tłumaczy.

- Mówiłem to już wcześniej, ale myślę, że należy to powtórzyć. Chcę wyrazić swoją miłość narodowi chińskiemu. Zawsze miałem w sobie to uczucie. Mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy - zakończył argentyński gwiazdor.