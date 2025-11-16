Partner merytoryczny: Eleven Sports

Totalne szaleństwo. Koszmar nie chce się skończyć. Była 90+6. minuta [WIDEO]

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

To był iście hollywoodzki finał rywalizacji o mundial w grupie F. Przed ostatnią serią gier Węgrom wystarczył remis w domowej konfrontacji z Irlandią, by zapewnić sobie miejsce w barażach. Jeszcze w szóstej minucie doliczonego czasu gry było 2:2. Ale wtedy goście zadali trzeci cios, definitywnie wyrzucając "Madziarów" za burtę. Pokonani na udział w finałach MŚ czekają... od 1986 roku.

Troy Parrott (bez koszulki) bohaterem narodowym Irlandii
Troy Parrott (bez koszulki) bohaterem narodowym Irlandii ATTILA KISBENEDEKAFP

Selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski był Antoni Piechniczek, a liderem kadry - Zbigniew Boniek. Bardzo dawne czasy, rok 1986. Wtedy właśnie Węgrzy po raz ostatni brali udział w finałach MŚ.

Lamentowaliśmy przez całe 16 lat, że globalny czempionat odbywa się bez nas. Co mają dzisiaj powiedzieć "Madziarzy"? Ich absencja w największym futbolowym święcie potrwa co najmniej 44 lata(!).

Koszmar w Budapeszcie. Węgrzy żegnają się z marzeniami o mundialu. Gol w ostatnich sekundach meczu

Rywalizację w grupie F wygrali Portugalczycy, którzy w niedzielne popołudnie rozgromili u siebie Armenię 9:1. Dokonali tego bez pomocy Cristiano Ronaldo, pauzującego za czerwoną kartkę z Dublina. Mogą już świętować awans na przyszłoroczny mundial.

Przed pierwszym gwizdkiem rozgrywanego równolegle meczu z Irlandią węgierska ekipa miała teoretyczną szansę na prześcignięcie Portugalczyków. Realnie toczyła jednak walkę o drugie miejsce w grupie, co dawało prawo gry w barażach. Wystarczył remis przed własną publicznością.

Zobacz również:

Szymon Marciniak
Piłka nożna

Lewandowski odsunięty na dobre. Tym razem decydował Marciniak. Nie zawahał się

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Aż do 80. minuty gospodarze prowadzili 2:1. Wtedy właśnie do remisu doprowadził Troy Parrott, 23-letni napastnik Az Alkmaar. Węgrzy musieli wytrwać kilkanaście minut, ale to zadanie przerosło ich siły.

    Arbiter doliczył pięć minut do podstawowego czasu gry. Gdy zegar wskazywał dokładnie 90+5:11 piłka po raz kolejny znalazła się w bramce gospodarzy. Hat-tricka na Pusaks Arena zaliczył Tarrott, który po chwili utonął w ramionach szalejących ze szczęścia kolegów.

    Irlandzcy kibice wpadli w euforię, pozostałe sektory zamarły w bezruchu. Węgry zagrają w mistrzostwach świata najwcześniej w 2030 roku. Chyba że klątwa trwająca już cztery dekady jeszcze raz okaże się nie do przełamania.

    Zobacz również:

    Nicola Zalewski (z lewej) i Piotr Zieliński (nr 10) są zagrożeni kartkową absencją w półfinale fazy barażowej
    Reprezentacja

    Jak to się mogło stać? Popłoch w polskim obozie. FIFA nagle zmieniła zdanie

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Irlandia - Portugalia. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport
      Piłkarze w zielono-białych strojach świętują zwycięstwo na boisku, wyrażając silne emocje, podczas gdy jeden z kibiców wbiegł na murawę. W tle widać trybuny z flagą w narodowych barwach oraz tłum rozentuzjazmowanych widzów.
      Za moment oko kamery straci z pola widzenia Troya Parrotta. Irlandzki snajper utonie w objęciach kolegów ATTILA KISBENEDEKAFP
      Dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach wyrażających rozczarowanie na tle bramki, jeden z nich siedzi na murawie ze zrezygnowaną miną, drugi stoi z twarzą ukrytą w dłoniach.
      Mundial znowu przesunął się Węgrom na horyzont - dokładnie na 2030 rok... ATTILA KISBENEDEKAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja