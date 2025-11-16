Totalne szaleństwo. Koszmar nie chce się skończyć. Była 90+6. minuta [WIDEO]

Selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski był Antoni Piechniczek, a liderem kadry - Zbigniew Boniek. Bardzo dawne czasy, rok 1986. Wtedy właśnie Węgrzy po raz ostatni brali udział w finałach MŚ.

Lamentowaliśmy przez całe 16 lat, że globalny czempionat odbywa się bez nas. Co mają dzisiaj powiedzieć "Madziarzy"? Ich absencja w największym futbolowym święcie potrwa co najmniej 44 lata(!).

Koszmar w Budapeszcie. Węgrzy żegnają się z marzeniami o mundialu. Gol w ostatnich sekundach meczu

Rywalizację w grupie F wygrali Portugalczycy, którzy w niedzielne popołudnie rozgromili u siebie Armenię 9:1. Dokonali tego bez pomocy Cristiano Ronaldo, pauzującego za czerwoną kartkę z Dublina. Mogą już świętować awans na przyszłoroczny mundial.

Przed pierwszym gwizdkiem rozgrywanego równolegle meczu z Irlandią węgierska ekipa miała teoretyczną szansę na prześcignięcie Portugalczyków. Realnie toczyła jednak walkę o drugie miejsce w grupie, co dawało prawo gry w barażach. Wystarczył remis przed własną publicznością.

Aż do 80. minuty gospodarze prowadzili 2:1. Wtedy właśnie do remisu doprowadził Troy Parrott, 23-letni napastnik Az Alkmaar. Węgrzy musieli wytrwać kilkanaście minut, ale to zadanie przerosło ich siły.

Arbiter doliczył pięć minut do podstawowego czasu gry. Gdy zegar wskazywał dokładnie 90+5:11 piłka po raz kolejny znalazła się w bramce gospodarzy. Hat-tricka na Pusaks Arena zaliczył Tarrott, który po chwili utonął w ramionach szalejących ze szczęścia kolegów.

Irlandzcy kibice wpadli w euforię, pozostałe sektory zamarły w bezruchu. Węgry zagrają w mistrzostwach świata najwcześniej w 2030 roku. Chyba że klątwa trwająca już cztery dekady jeszcze raz okaże się nie do przełamania.

Za moment oko kamery straci z pola widzenia Troya Parrotta. Irlandzki snajper utonie w objęciach kolegów ATTILA KISBENEDEK AFP

Mundial znowu przesunął się Węgrom na horyzont - dokładnie na 2030 rok... ATTILA KISBENEDEK AFP