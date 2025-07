Torpedują głośny powrót do Ekstraklasy. Nagły zwrot akcji. W grze miliony euro

Kontrakt Dawida Kownackiego z Werderem Brema zachowuje ważność do połowy 2027 roku . Niemiecki klub jest gotów rozstać się z Polakiem. Aż do teraz był jednak zainteresowany wyłącznie transferem definitywnym.

W tej sytuacji do gry wszedł łódzki Widzew . Prezes klubu, Michał Rydz, zakomunikował w Kanale Sportowym, że środki na sprowadzenie piłkarza są zabezpieczone. Wydawało się, że transakcja w najbliższych dniach może dojść do skutku.

Dawid Kownacki bliski przeprowadzki do Berlina. Hertha dostała drugą szansę

Tymczasem "Kicker" donosi, że szefowie Werderu zmienili zdanie. Skłonni są do wypożyczenia Kownackiego. Z jednym warunkiem - z obligatoryjną opcją wykupu po zakończeniu sezonu 2025/26 .

Klub z Berlina wrócił zatem do pertraktacji i wiele wskazuje na to, że dwukrotny mistrz Polski w barwach poznańskiego Lecha zostanie w Niemczech. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Fortunie Duesseldorf. W 2. Bundeslidze zaliczył 29 występów, zdobył 13 bramek i dołożył do tego pięć asyst.