Toni Kroos, pomocnik Realu Madryt i reprezentacji Niemiec, oskarżył FIFA i UEFA o traktowanie piłkarzy jak "marionetki".

W ostatnim czasie powstała Liga Narodów, która miała zastąpić mecze towarzyskie, rozrastają się klubowe mistrzostwa świata, a trwają rozmowy w sprawie Superligi, która miałaby powstać w ciągu kilku lat.

"Wraz z wymyśleniem wszystkich tych nowych rzeczy, my piłkarze wydajemy się być tylko marionetkami w rękach FIFA i UEFA. Te turnieje są tworzone po to, aby wycisnąć jak najwięcej się da z graczy i wycisnąć jak najwięcej pieniędzy. Kiedy pewne rzeczy działają dobrze, to powinno się je zostawić" - powiedział Kroos.



Niemcy są na zgrupowaniu przed towarzyskim meczem z Czechami, a także pojedynkami w Lidze Narodów z Ukrainą i Hiszpanią.



Zdjęcie Toni Kroos (na pierwszym planie) / AFP

Pawo