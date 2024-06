Toni Kroos

Ancelotti płakał, Zidane pękał z dumy. Wielki piłkarz żegna się z boiskiem

Wiemy już jednak, że niemieckiemu środkowemu pomocnikowi urodzonemu w Greifswald ta sztuka na pewno się uda. Ma za sobą być może najlepszy indywidualny sezon w całej swojej karierze i gdy cały świat rozpływa się nad kolejnymi występami mistrza świata z 2014 roku, ten postanowił zrzucić absolutną bombę, której niektórzy się spodziewali bardziej, inni trochę mniej. - Ten sezon jest jednym z najlepszych, jakie rozegrałem i myślę, że to bardzo dobry moment, by odejść. Tak, bo zawsze chciałem tego, że kiedy za kilka lat będziecie rozmawiać o Tonim Kroosie, to będziecie wspominać to, jak odszedłem. Chciałem to zrobić na poziomie, jaki prezentuję teraz i zawsze to mówiłem: kiedy odejdę z Realu, odejdę z futbolu. Zawsze mówiłem, że karierę chcę zakończyć tu w Madrycie. To się właśnie wydarzy - powiedział 21 maja w swoim podcaście gwiazdor "Los Blancos".