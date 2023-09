Toną w zachwytach nad reprezentantem Polski. "Rozbłysnął"

Sebastian Szymański w lipcu tego roku przeniósł się do tureckiego Fenerbahce Stambuł, podpisując czteroletni kontrakt. Z meczu na mecz reprezentant naszego kraju spisuje się coraz lepiej, dając coraz więcej powodów do zadowolenia swoim pracodawcom. W ostatnim meczu 24-latek zaliczył dublet, przez co stał się bohaterem nie tylko w klubie, ale również w tureckich mediach.