Tomaszewski przeszedł samego siebie. Nie hamował się. "Chcę złożyć oświadczenie"
Co może łączyć Slavko Vinczicia i Roberta Lewandowskiego pięć dni po zakończeniu mundialu? Teoretycznie niewiele. Obaj jednak znaleźli się "na radarze" Jana Tomaszewskiego, który regularnie komentuje bieżące wydarzenia piłkarskie jako ekspert "Super Expressu". Tym razem okazał się bezlitosny dla słoweńskiego arbitra. Do kapitana reprezentacji Polski kieruje natomiast gorliwy apel.
- Chcę złożyć oświadczenie w związku z mistrzostwami świata - oznajmił Jan Tomaszewski w cyklicznej rozmowie z "Super Expressem". Ten wstęp zapowiadał sporą dawkę sarkazmu. I rzeczywiście, było dosadnie i bez pardonu.
Jak należało się spodziewać, bohater z Wembley wrócił do finału mundialu: Hiszpania - Argentyna (1:0). Spotkanie prowadził Slavko Vinczić. Nie poradził sobie z tym wyzwaniem. Ale i tak wkrótce został obwołany najlepszym rozjemcą turnieju przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS).
Tomaszewski miażdży "najlepszego arbitra mundialu". Potem przechodzi płynnie do MLS. Jest apel do "Lewego"
- Jak się dowiedziałem, że najlepszym sędzią na mistrzostwach świata został uznany Vinczić, to jest ten Słoweniec, który sędziował finał, to mnie po prostu krew zalała - huczy Tomaszewski. - Dlatego zmieniam decyzję co do oceny Pana Słoweńca. Jest to dla mnie najlepszy sędzia w historii mistrzostw świata, jeśli nie najlepszy sędzia w futbolu światowym!
Jak widać, legendarny bramkarz postawił tym razem na kpiarski ton. Zaraz potem nawiązał do bójki, jaka wywiązała się na murawie po końcowym gwizdku.
- Pan Słoweniec zachowywał się jak słoń w składzie porcelany - zaznaczył popularny "Tomek". - Doprowadził do tego, że mieliśmy zamiast boiska piłkarskiego ring bokserski, w którym dominowali Argentyńczycy. A on biegał z czerwoną kartką, nie wiadomo komu ją pokazywał.
Kiedy Tomaszewski dał upust irytacji, dodajmy niebezpodstawnej, skupił uwagę na debiucie Roberta Lewandowskiego w MLS. To nie był udany występ Polaka. Przebywał na placu gry niewiele ponad godzinę, oddał jeden zablokowany strzał. Jego Chicago Fire poległo 2:3 w wyjazdowym starciu z Interem Miami.
- Robert niestety te przeklęte cztery lata będzie musiał szybciutko wykreślić. W Barcelonie grał jako pomocnik, obrońca, jako anty-dziewiątka. Nie na tym to polega! - wraca Tomaszewski do przygody "Lewego" w La Liga.
- Twoja klasa polega na nosie i strzelaniu bramek - dodaje. - Masz się skupić tylko na tym, tak jak Messi, Mbappe i Haaland. Nie cofać się, bo tracisz siły zupełnie niepotrzebnie.
Najbliższe tygodnie pokażą, czy kapitan reprezentacji Polski zastosuje się do wskazówek. Najbliższą okazję będzie miał już w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Ekipa z Wietrznego Miasta zmierzy się z New York City FC.
Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii (godz. 1:30).