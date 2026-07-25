Tomaszewski przeszedł samego siebie. Nie hamował się. "Chcę złożyć oświadczenie"

- Chcę złożyć oświadczenie w związku z mistrzostwami świata - oznajmił Jan Tomaszewski w cyklicznej rozmowie z "Super Expressem". Ten wstęp zapowiadał sporą dawkę sarkazmu. I rzeczywiście, było dosadnie i bez pardonu.

Jak należało się spodziewać, bohater z Wembley wrócił do finału mundialu: Hiszpania - Argentyna (1:0). Spotkanie prowadził Slavko Vinczić. Nie poradził sobie z tym wyzwaniem. Ale i tak wkrótce został obwołany najlepszym rozjemcą turnieju przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS).

Tomaszewski miażdży "najlepszego arbitra mundialu". Potem przechodzi płynnie do MLS. Jest apel do "Lewego"

- Jak się dowiedziałem, że najlepszym sędzią na mistrzostwach świata został uznany Vinczić, to jest ten Słoweniec, który sędziował finał, to mnie po prostu krew zalała - huczy Tomaszewski. - Dlatego zmieniam decyzję co do oceny Pana Słoweńca. Jest to dla mnie najlepszy sędzia w historii mistrzostw świata, jeśli nie najlepszy sędzia w futbolu światowym!

Jak widać, legendarny bramkarz postawił tym razem na kpiarski ton. Zaraz potem nawiązał do bójki, jaka wywiązała się na murawie po końcowym gwizdku.

- Pan Słoweniec zachowywał się jak słoń w składzie porcelany - zaznaczył popularny "Tomek". - Doprowadził do tego, że mieliśmy zamiast boiska piłkarskiego ring bokserski, w którym dominowali Argentyńczycy. A on biegał z czerwoną kartką, nie wiadomo komu ją pokazywał.

Kiedy Tomaszewski dał upust irytacji, dodajmy niebezpodstawnej, skupił uwagę na debiucie Roberta Lewandowskiego w MLS. To nie był udany występ Polaka. Przebywał na placu gry niewiele ponad godzinę, oddał jeden zablokowany strzał. Jego Chicago Fire poległo 2:3 w wyjazdowym starciu z Interem Miami.

- Robert niestety te przeklęte cztery lata będzie musiał szybciutko wykreślić. W Barcelonie grał jako pomocnik, obrońca, jako anty-dziewiątka. Nie na tym to polega! - wraca Tomaszewski do przygody "Lewego" w La Liga.

- Twoja klasa polega na nosie i strzelaniu bramek - dodaje. - Masz się skupić tylko na tym, tak jak Messi, Mbappe i Haaland. Nie cofać się, bo tracisz siły zupełnie niepotrzebnie.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy kapitan reprezentacji Polski zastosuje się do wskazówek. Najbliższą okazję będzie miał już w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Ekipa z Wietrznego Miasta zmierzy się z New York City FC.

Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii (godz. 1:30).

Slavko Vinczić ADRIAN DENNIS AFP

Robert Lewandowski w Chicago Fire Leonardo Fernandez AFP

Jan Tomaszewski Piętka AKPA





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