Tomaszewski ocenił mecz Rakowa, nie przebierał w słowach. "Jak z amatorami"

Jan Tomaszewski zabrał głos po awansie Rakowa Częstochowa do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Były wybitny bramkarz reprezentacji Polki ocenił grę mistrzów rodzimej ekstraklasy. W pewnym momencie powrócił myślami do katastrofalnego spotkania "Biało-Czerwonych" z Mołdawią, otwarcie zaznaczając, że wtorkowe starcie w Tallinie do złudzenia przypominało mu spotkanie polskiej kadry w Kiszyniowie.