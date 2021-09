Tomasz Mikulski nowym szefem sędziów PZPN!

Tomasz Mikulski pełnił rolę szefa arbitrów od 18 sierpnia 2021 roku, lecz nie było wiadomo czy po posiedzeniu zarządu nadal utrzyma to stanowisko. Teraz to już pewne, że były sędzia rodem z Lublina będzie na stałe nowym szefem polskich arbitrów. W czasie zarządu ustalono także skład Kolegium Sędziów PZPN i tak wiemy, że Robert Małek będzie wiceprzewodniczącym, a Maciej Wierzbowski został wiceprzewodniczącym do spraw szkolenia. Dodatkowo Marcin Szulc został wybrany na sekretarza, a Paweł Gil na członka.

Przed Tomaszem Mikulskim sędziami "dowodził" Zbigniew Przesmycki, który na tym stanowisku był aż od grudnia 2011 roku. Nie ma co ukrywać, że poprzedni Przewodniczący wzbudzał spore emocje wśród opinii publicznej to i tak do końca utrzymał się na swoim stanowisku. Z pewnością nie jest to łatwa praca, gdyż teoretycznie to właśnie szef sędziów odpowiada za całokształt organizacji, a także decyzje związane z awansami i spadkami arbitrów oraz nominacjami na kolejne mecze.

Tomasz Mikulski to 53-letni były sędzia, który pochodzi z Lublina. Jako arbiter w najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutował w 1994 roku i poprowadził tam łącznie ponad 160 spotkań. Po roku został sędzią międzynarodowym, a na swoim koncie ma m.in. 14 spotkań Pucharu UEFA. W 2010 roku zakończył karierę sędziowską i został obserwatorem PZPN. Tomasz Mikulski z zawodu jest lekarzem internistą i kardiologiem. W poprzedniej kadencji był on wiceprzewodniczącym, a zatem o jego doświadczenie powinniśmy być spokojni.