Tomasz Hajto punktuje Goncalo Feio, mocne słowa. "To jest pic, to jest farmazon"

Nie idzie ten sezon po myśli Legii Warszawa. Dopiero piąta pozycja w ligowej tabeli i strata aż 12 punktów (stan przed 28 kolejką) do liderującego Rakowa Częstochowa to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań i możliwości drużyny. Co prawda Legii udało się zajść do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA oraz do finału Pucharu Polski, lecz z europejskimi pucharami Legia powoli się żegna. Pierwszy mecz z Chelsea zakończył się wynikiem 0:3, a o odwrócenie losów rywalizacji będzie niezwykle trudno. Za taki wynik krytykowany jest Goncalo Feio.

Co więcej "Wojskowi" nie zajmują miejsca gwarantującego europejską rywalizację. Jeśli Legii nie uda się uplasować w czołowej trójce Ekstraklasy, to jedyną szansą na granie na europejskich boiskach będzie wygranie Pucharu Polski. W nim o triumf Legia zmierzy się z Pogonią Szczecin. Mecz ten zaplanowany jest na 2 maja. Nie działa to na korzyść Portugalczyka. O jego osobie podczas niedzielnego programu "Cafe Futbol" w krytyczny sposób wypowiedział się Tomasz Hajto. Porównał on sytuację sprzed roku, gdy Feio zaczynał swoją pracę w klubie, a dzisiejszą sytuację.

- Rok temu siedzieliśmy tutaj i widziałem wywiad z Kapustką. "Nie no ja z takim trenerem jeszcze nie trenowałem" - mówił. Potem odstawiony Augustyniak, potem te wszystkie sploty wydarzeń. Wszyscy mówili, jaki on ma potencjał, jaki mocny mental, jakie podejście. Zobaczcie, jak dzisiaj diametralnie obróciliśmy jego fachowość i ten mental w drugą stronę - rozpoczął Hajto.

Tomasz Hajto punktuję Feio. "On nie zasłużył"

Następnie zaczął wyliczać, w jakich aspektach szkoleniowiec okazał się być inny, niż go określano. Dodał też istotną dla siebie kwestie. 52-latkowi jest szkoda Legii, że znalazła się w takim, a nie innym położeniu.

- Przedeptał własną drużynę mówiąc, że są dwa światy, czyli ogólnie mówiąc teraz ci, którzy nie grają, też powinni udać kontuzje i powiedzieć, że my teraz nie jedziemy, graj sobie tymi co masz. Mówiliśmy, że ma super kontakt z drużyną, ze wszystkimi, a okazuję się z tego co słyszymy, że wcale tak nie jest, że to jest pic, to jest farmazon. Wiesz, czego mi żal? Żal mi tego, że to jest Legia, jeden z pięciu największych klubów w historii polskiej piłki - tłumaczył.

Ekspert dodał także, co by zrobił, gdyby to on znalazł się na boisku podczas meczu z Chelsea. Zasugerował również, że taka postawa piłkarzy jest winą trenera, który odebrał im atut pewności siebie.

- On na to nie zasłużył. Kibic na to nie zasłużył. Kolegą do mnie dzwoni i mówi: "Tomek, ja czegoś takiego nie widziałem". Ja sam drżałem przed ekranem. Jak ja bym był tam na murawie, to dałbym się "pochlastać" za nich, jeżeli w przenośni można tak powiedzieć. Co się okazuję? Że wychodzą piłkarze z nazwiskami i sam trener zabrał im pewność siebie - zakończył były reprezentant Polski.

Legia Warszawa następny mecz rozegra już w niedzielę o 20:15. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej pojawi się aktualny mistrz Polski, Jagiellonia Białystok. Będzie to jedno z kluczowych starć pod względem układu ligowej tabeli. Relację tekstową ze spotkania na żywo będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

