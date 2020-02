W ostatnim odcinku "Cafe Futbol" doszło do ostrego sporu pomiędzy Tomaszem Hajtą i Romanem Kołtoniem. Osią konfliktu stał się… Juergen Klopp.

Były reprezentant Polski stwierdził, że Klopp, po przyjściu do Dortmundu nie wygrał pierwszych 11 spotkań. Kołtoń jednak szybko sprowadził go na ziemię.

- Oczywiście, Borussia z Kloppem wygrała już pierwszy mecz z Leverkusen. Tomku, posługujesz się czasem faktami, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Pierwszy sezon Kloppa 2008/09 pamiętasz to? - pytał red. Kołtoń.

- Mówię z pamięci. Nie czytam tak, jak ty codziennie internetu, a wiele razy się nie mylę, więc nawet jeśli raz się pomyliłem, to nie rób z tego wielkiej międzynarodowej afery - odpowiedział Hajto.

Kołtoń nie pozostał dłużny. Przytoczył wyniki pierwszych meczów Kloppa w roli trenera Borussii Dortmund.

- Pierwsza kolejka: zwycięstwo z Leverkusen 3-2. Druga kolejka: remis z Bayernem 1-1. Trzecia kolejka: wygrana z Cottbuss 1-0. Czwarta kolejka: remis z Schalke 3-3. W piątej kolejce pierwsza porażka Kloppa, z Hoffenheim. W szóstej kolejce wygrana ze Stuttgartem 3-0, a później seria trzech remisów - wyliczył.

Hajto jednak nie dał się przekonać. - Znajdę to. Może to nie było pierwsze pół roku. Miał serię 11 meczów bez zwycięstwa. Czytałem z nim wywiad w "Kickerze". Mówił, że to był najgorszy okres w jego karierze - zakończył.

Okazuje się jednak, że Klopp najgorszą passę miał jeszcze, gdy prowadził FSV Mainz. Wtedy od 19 sierpnia do 16 grudnia 2006 roku nie wygrał 17 kolejnych spotkań. 16 w lidze i jednego w Pucharze Niemiec.

