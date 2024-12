Tomasz Hajto bez ogródek o młodych polskich piłkarzach. "Nieprzygotowani"

6 grudnia w programie " Polsat Futbol Cast " Bożydar Iwanow porozmawiał w studiu na aktualne tematy piłkarskie z dwoma byłymi reprezentantami Polski - Tomaszem Hajtą oraz Maciejem Stolarczykiem . W pewnym momencie dyskusja zeszła na fizyczne przygotowanie młodych piłkarzy z kraju nad Wisłą i to, jak odbija się potem ono na ich zdrowiu przy przechodzeniu na seniorski szczebel rozgrywek.

"To ich największa bolączka". Tomasz Hajto powiedział to o młodych polskich piłkarzy

Tomasz Hajto: Wcześniej nie było aż tylu ciężkich kontuzji

"Jest przeskok z grup młodzieżowych do piłki seniorskiej w kontekście stabilizacji fizycznej w skali roku. Uważam, że wielu młodych piłkarzy nie jest przygotowanych, by rywalizować w Ekstraklasie przez cały sezon na równym poziomie" - stwierdził wprost Hajto .

"Wpadają w takie zmęczenie, że często pojawiają się kontuzje, a już przeskok z Ekstraklasy na zagranicę kończy się chociażby taką sytuacją, jak z Jakubem Moderem, który potrzebował kilku miesięcy, by zaadaptować się do treningu, a potem, gdy wskoczył do gry, złapał ciężką kontuzję" - zwrócił uwagę były gracz m.in. Schalke 04 Gelsenkirchen, przywołując również przykład kłopotów zdrowotnych Arkadiusza Milika. Podkreślił przy tym, że pewne znaczenie ma tu oczywiście również genetyka, a tak "kontuzjoodpornych" zawodników jak Robert Lewandowski jest niezwykle mało.