Tomas Soucek najlepszym czeskim piłkarzem 2019 roku

Tomas Soucek, klubowy kolega Łukasza Fabiańskiego z West Ham United, został uznany najlepszym czeskim piłkarzem 2019 roku. 25-letni pomocnik wygrał plebiscyt tamtejszej federacji futbolu (FACR) po raz pierwszy

Soucek jest wypożyczony do londyńskiego zespołu ze Slavii Praga od stycznia bieżącego roku. Z drużyną stolicy Czech w ubiegłym roku triumfował w ekstraklasie i zdobył krajowy Puchar. Dotarł z nią także do ćwierćfinału Ligi Europy.

"Kiedy rozpoczynałem karierę, obserwowałem graczy, którzy zdobywali to trofeum wcześniej: Pavla Nedveda, Tomasa Rosicky'ego, Petra Cecha i wielu innych. A teraz sam jestem w tym gronie. Futbol zawsze był moim marzeniem, chciałem grać w lidze, zdobywać trofea, spróbować sił za granicą... ale Piłkarz Roku? Nigdy nie przyszło mi to do głowy" - cieszył się 25-krotny reprezentant kraju.



Drugie miejsce zajął bramkarz Sevilli Tomas Vaclik, który triumfował przed rokiem. W głosowaniu wzięli m.in. trenerzy i kapitanowie zespołów czeskiej ekstraklasy, zasłużeni reprezentanci kraju (co najmniej 25 występów w drużynie narodowej), zwycięzcy poprzednich edycji oraz przedstawiciele mediów i FACR.



Z powodu pandemii koronawirusa nie odbyła się ceremonia przyznania wyróżnienia, a wyniki plebiscytu ogłoszono w internecie.



W niedzielę ogłoszono także m.in., że do czeskiej galerii piłkarskich sław dołączył najskuteczniejszy strzelec w historii tej reprezentacji Jan Koller, który w 91 występach zdobył 55 bramek.