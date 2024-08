To wisiało w powietrzu. Bunt gwiazdy Realu, tuż po otwarciu sezonu. "Nie wracam"

Co było tego powodem? Golkiper twierdził w rozmowie z mediami, że szkoleniowiec nie traktuje go z należnym szacunkiem. Courtois liczył na powierzenie mu opaski kapitańskiej. Takiego wyróżnienia jednak nie doczekał.

Courtois nie wraca do reprezentacji Belgii. Konfliktu między nim a Tedesco nie da się załagodzić

"Czuję ogromną miłość i dumę z reprezentowania mojego kraju na boisku, a także każdego z was, którzy wspieracie Red Devils. Czuję się uprzywilejowany, że miałem zaszczyt nosić koszulkę narodową. Nawet w najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że będę w stanie zrobić to więcej niż 100 razy" - rozpoczął swój wpis bramkarz, który barwy narodowe zakładał już 102 razy.

"Niestety, po wcześniejszych wydarzeniach z trenerem i po długich przemyśleniach, zdecydowałem, że nie wrócę do belgijskiej drużyny narodowej pod jego kierownictwem. W tej sprawie przyjmuję na siebie swoją część odpowiedzialności. Jednak patrząc w przyszłość, mój brak zaufania do niego nie przyczyniłby się do utrzymania niezbędnej atmosfery serdeczności" - to dalsza część komunikatu.