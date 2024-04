Juventus w tym sezonie nie grał w europejskich pucharach. To skutek ugody z europejskimi władzami piłkarskimi, po karze, jaka spadła na klub. Władze "Starej Damy" zdecydowanie wolały odpuścić występy na europejskiej scenie w tym sezonie, ponieważ w nadchodzącym zmienia się zupełnie format Ligi Mistrzów, a nagrody pieniężne wyraźnie się zwiększą. W obecnej sytuacji klubu pieniądze są czymś, co trzeba bardzo dobrze liczyć. Właśnie z powodu nieprawidłowości finansowych na Juve nałożono karę. Reklama

W tych warunkach prowadzenie drużyny z pewnością nie jest łatwym zadaniem, ale Massimiliano Allegri wywiązuje się z niego przynajmniej przyzwoicie. Wyniki, jak na sytuację klubu nie są złe, choć do marzeń o mistrzostwie Włoch jest bardzo daleko. Problem jednak w tym, że styl gry zespołu jest daleki od oczekiwanego przez zarząd i kibiców. Krótko mówiąc, społeczności Juventusu nie podoba się to, że zespół jest nastawiony wybitnie defensywnie do gry w piłkę.

Zmiana trenera w Juventusie. Kandydat już wybrany

Antidotum na tę niedogodność wizualną ma być zmiana szkoleniowca. Kandydatów do tej roli jest kilku od Zinedine'a Zidane'a do Thiago Motty. W ostatnich dniach we włoskich mediach pojawia się coraz więcej informacji, jakoby trener był już wybrany. To z kolei oczywiście oznaczałoby, że po zakończeniu obecnego sezonu z Juventusem pożegna się Massimiliano Allegri. To będzie równoznaczne ze zwolnieniem lub rozstaniem za porozumieniem stron, bo kontrakt Włocha wygasa po zakończeniu przyszłego sezonu. Reklama

Według Gianluci Di Marzio sprawa jest przesądzona. Trenerem Juventusu w sezonie 2024/2025 będzie Thiago Motta. Brazylijczyk z włoskim paszportem tym samym nie przedłuży wygasającej po tym sezonie umowy. "Thiago Motta został wybrany na nowego trenera Juventusu. Brazylijczyk zadeklarował swoją dostępność i klub nie rozważa innych nazwisk. Wszystko wymaga jeszcze sformalizowania. Trener nadal nie ogłosił odejścia z Bolonii, ale to kwestia odpowiedniego momentu" - przekazał dziennikarz.

Trzeba przyznać, że Motta w Bolonii wykonał kapitalną pracę. Na dziś wiele wskazuje na to, że to właśnie z tym trenerem zespół awansuje do rozgrywek Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Brazylijczyk z przeszłością w Interze Mediolan prowadził drużynę łącznie w 71 spotkaniach, z których wygrał aż 34. Średnio zdobywa na mecz 1,72 punktu. Aktualnie jego drużyna czwarte miejsce w tabeli Serie A z zaledwie trzema punktami straty do trzeciego... Juventusu. Bolonia ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie to Motta wspólnie z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem spróbują uciec rywalom. Reklama

