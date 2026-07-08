To stało się drugi raz w historii. Wyjątkowy transfer Polaka. Wyjaśniamy, dlaczego

Jakubkowi Kamińskiemu nie udało się podbić Wolfsburga, który cztery lata temu wyciągał go z Lecha Poznań za dziesięć milionów euro. W zależności od kadencji danego trenera i sytuacji w klubie reprezentant Polski często siedział na ławce rezerwowych. Co prawda pierwszy sezon w jego wykonaniu był naprawdę obiecujący, jednak wraz z kolejnymi było tylko gorzej. W kampanii 2023/2024 i 2024/2025 nie strzelił dla "Wilków" ani jednego gola.

Dlatego też na poprzednią został wypożyczony do FC Koeln. Tam pod wodzą Lukasa Kwasnioka ewidentnie odżył. Zaczął prezentować pełnię swoich technicznych i motorycznych możliwości. Często grał wyżej, tuż za napastnikiem. To zaowocowało siedmioma golami i pięcioma asystami w 36 spotkaniach. Jeśli tylko mógł, występował praktycznie w każdym starciu.

Wyjątkowy transfer Jakuba Kamińskiego

Zgodnie z planem po okresie wypożyczenia Kamiński miał wrócić do Wolfsburga. Jednocześnie sporo mówiło się o definitywnym wykupie Polaka przez klub z Kolonii. I tak też się stało. Za wychowanka Lecha zapłacono 5,5 miliona euro. Jednocześnie mało kto spodziewał się, że kilka dni później FC Koeln... sprzeda go do Benfiki!

7 lipca wszystko stało się jasne. Polak, który dopiero co związał się na stałe z niemiecką drużyną, znalazł nowego pracodawcę. Portugalczycy wyłożyli za niego około 20 milionów euro. W ten sposób w Kolonii ubito niezły interes.

"To ogromny sukces dla dyrektora sportowego Kolonii, Thomasa Kesslera, który pozyskał Kamińskiego z VfL Wolfsburg w maju za 5,5 miliona euro, aby zrealizować wielki plan transferowy na koniec sezonu" - pisze niemiecki "Bild". Ekipa "Kozłów" jest zachwycona naszym kadrowiczem z dwóch powodów. Po pierwsze - pomógł jej się utrzymać w Bundeslidze (14. miejsce, 32 pkt), będąc praktycznie najważniejszym zawodnikiem zespołu. Po drugie - został sprzedany za olbrzymią jak na warunki klubu kwotę. "Kessler może teraz reinwestować pieniądze bezpośrednio w drużynę i budować swój zespół na nadchodzący sezon" - dodano.

Jakub Kamiński stał się drugim najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii FC Koeln. Więcej Niemcy otrzymali jedynie za Anthony'ego Modeste'a, za którego w 2018 roku chińskie TJ Tianhai wyłożyło 29 milionów euro. Za mniej - 15 milionów euro - sprzedawano Lukasa Podolskiego do Arsenalu. "Kamiński nie tylko uratował FC Koeln przed spadkiem, ale także wzmocnił wizerunek klubu. Jego transfer pokazał, że klub potrafi pomóc czołowym gwiazdom wrócić na właściwe tory po trudnym okresie" - komentuje wspomniany "Bild".

W Lizbonie - łagodnie mówiąc - niezbyt chętnie sięgają po Polaków. Świadczy o tym fakt, że Kamiński jest dopiero drugim polskim piłkarzem w historii klubu. Pierwszym był Paweł Dawidowicz, który nie sprawdził się w zespole 38-krotnych mistrzów Portugalii.

Dlaczego Benfica postawiła akurat na Kamińskiego? W odpowiedzi na to pytanie nasuwa się przede wszystkim jedno słowo - uniwersalność. Szczególnie w poprzednim sezonie 24-latek występował praktycznie na każdej pozycji oprócz bramkarza i stopera. Najczęściej widywaliśmy go w okolicach lewego skrzydła i wahadła, jednak kiedy trzeba było, bardzo dobrze radził sobie jako dziesiątka, dziewiątka, podwieszony napastnik, pomocnik czy boczny obrońca. Taki zawodnik zapewnia komfort w każdej strefie boiska. Ponadto omijają go kontuzje, jest wzorem sumiennej pracy, nie przytłaczają go obciążenia treningowe, które w Niemczech potrafią być naprawdę wymagające.

Heatmap Jakuba Kamińskiego w poprzednim sezonie Bundesligi www.sofascore.com materiał zewnętrzny

W tamtym sezonie niemieckiej ligi nasz rodak notował 48.6 kontaktu z piłką na mecz oraz celność podań na poziomie 80 proc. Wygrywał 45 proc. pojedynków oraz wykonywał niemal 50 proc. skutecznych dryblingów. Oprócz tego biegał 11.1 km na spotkanie. Wszystko to wpisuje się w ramy jednego określenia: solidność. Z tej z pewnością sprawę zdaje sobie Patrick Dippel. Od początku stycznia tego roku 45-letni Niemiec jest szefem skautingu Benfiki. I niewykluczone, że "maczał palce" w ściągnięciu Polaka, który odnajdzie się w każdym systemie gry.

Od 1 lipca trenerem lizbońskiego zespołu - i następcą Jose Mourinho - jest Marco Silva. Ostatnie dziewięć lat Portugalczyk pracował kolejno w Hull City, Watfordzie, Evertonie i Fulham. Jakub Kamiński nigdy nie ukrywał, że jego marzeniem jest transfer do Premier League. I jak widać - teraz szkoleniowiec, który niemal dekadę spędził w Anglii - docenił jego umiejętności i ściągnął go do Portugalii. To kolejny powód, który wpisuje się w wyjątkowość tego transferu.

Kto wie, być może dla 31-krotnego reprezentanta Polski będzie to tylko przystanek przed przenosinami na Wyspy. Na razie Benfikę czekają eliminacje Ligi Europy. Liga portugalska rusza na początku sierpnia. Pozostaje czekać nam na boje zFC Porto, gdzie furorę robią Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Oby w najbliższej przyszłości było nam dane oglądać jak najwięcej Polaków w tamtejszych rozgrywkach.

Jakub Kamiński w reprezentacji Polski Foto Olimpik AFP

Jakub Kamiński AFP

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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