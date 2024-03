To potwierdzone, legenda wraca! Trener Niemców mocno namieszał przed Euro

"Biało-Czerwoni" są jedną z ostatnich europejskich reprezentacji, która musi martwic się wciąż o wyjazd na Euro 2024 . Podopieczni Michała Probierza dokładnie 21 marca podejdą do barażowego spotkania z Estonią, a potem - jeśli im się powiedzie z "Niebieskimi Koszulami" - zagrają z Walią lub Finlandią.

Są jednak takie kadry, które już dawno zapewniły sobie wyjazd na ME no i są też... Niemcy, którzy jako gospodarze zmagań od początku nie musieli obawiać się o swój występ. "Die Mannschaft" w trakcie najbliższej przerwy reprezentacyjnej podejdą "jedynie" do kolejnych dwóch sparingów i już można powiedzieć, że ich mecze zapowiadają się intrygująco...