To on zastąpi Karima Benzemę?! Hiszpańskie media z szokującym scenariuszem

Cristiano Ronaldo zastąpi Karima Benzemę w Realu?!

W tej sytuacji fascynujące informacje przynosi wspomniany "Sport". Ponoć Ronaldo jest bardzo zainteresowany... powrotem do Madrytu, a konkretnie do swojej byłej drużyny, czyli ekipy Realu. "Otoczenie Cristiano zaoferowało klubowi z Madrytu możliwość powrotu zawodnika na pół roku, zważywszy, że Real poszukuje zastępstwa dla Karima Benzemy, z związku z jego problemami zdrowotnymi" - pisze "Sport". Ronaldo to oczywiście nieco inny typ ofensywnego gracza, niż Francuz, ale taka propozycja miała wpłynąć do gabinetów działaczy z Madrytu.