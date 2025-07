To on ma zostać selekcjonerem. Sensacyjne doniesienia z ostatnich godzin. Już nikt inny

Aż cztery lata trwał rozbrat z poważnym futbolem Joachima Loewa. Wszystko wskazuje na to, że trener mistrzów świata z 2014 roku wraca do gry. Jak donoszą azjatyckie media, to on ma objąć reprezentację Uzbekistanu, która wywalczyła właśnie sensacyjny awans do finałów MŚ 2026. W mundialu wystąpi po raz pierwszy w historii.