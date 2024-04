Obecnie w światowej piłce nie ma zbyt wielu zawodników, których moglibyśmy z czystym sumieniem nazwać "dziewiątką" prezentującą na murawie poziom klasy światowej. Na ten moment pewnie do tego grona moglibyśmy zaliczyć trzech piłkarzy. Na czele tej grupy z pewnością stoi Erling Haaland , zaraz za nim Harry Kane , a na kolejnym miejscu znajduje się Victor Osimhen . Można też do takiego grona dodać pewnie Kyliana Mbappe, ale tak naprawdę bardzo trudno jest jednoznacznie sklasyfikować obecnie Francuza.

Być może do tego grona chce także aspirować także Szwed Viktor Gyokeres . Problem jednak w tym, że 25-latek dosyć późno rozpoczął robienie wielkiej kariery, ale trzeba przyznać, że gdy już wszedł na ten najwyższy europejski poziom, to wygląda zjawiskowo. Szwed do Sportingu Club de Portugal trafił latem minionego roku i wiele wskazuje na to, że już po roku może klub opuścić. 25-latek bowiem budzi olbrzymie zainteresowanie wielu europejskich klubów i trudno się temu dziwić.

Viktor Gyokeres budzi zachwyt. Letni transfer pewny?

Szwed wystąpił bowiem dotychczas w dokładnie 46 spotkaniach w barwach Sportingu. Strzelił w nich aż 40 goli i 16 razy asystował swoim kolegom, co jak na napastnika jest wynikiem doskonałym. Gdy przeliczymy te wszystkie liczby na średnią minutową, to wynik musi być imponujący. Szwed rozegrał bowiem 3777 minut. Gola strzelał dokładnie co 94 minuty, a ogólnie udział przy jakiejkolwiek bramce bierze co 67 minut, co jest już wynikiem wręcz wybitnym, nawet jeśli dodamy, że gra "jedynie" w lidze portugalskiej.