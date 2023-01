To może całkowicie odmienić sytuację Milika! W tle miliony euro

Rynek transferowy to system naczyń połączonych. Często jedna transakcja pociąga za sobą drugą, druga trzecią i tak dalej. Zwłaszcza, kiedy mówimy o największych klubach świata, które operują setkami milionów euro. Do nich bez wątpienia zalicza się Juventus.

W kadrze turyńskiej ekipy jest w tej chwili trzech nominalnych napastników. To Arkadiusz Milik , Moise Kean i Dusan Vlahović . Tym zdecydowanie najważniejszym miał być Serb, za którego włodarze "Starej Damy" zapłacili przed rokiem blisko 80 milionów euro. Młody snajper znakomicie prezentował się wówczas w barwach Fiorentiny , a Juventus zapragnął mieć go u siebie.

Dusan Vlahović może odejść z Juventusu

W Turynie spodziewano się, że talent Serba eksploduje. Jego kariera nie rozwinęła się jednak tak spektakularnie, jak zapewne chcieliby tego kibice. Trzeba też pamiętać o tym, że w bieżącym sezonie mocno przeszkadzało Vlahoviciowi zdrowie. W październiku nabawił się kontuzji i do dziś nie wrócił do gry w klubie.

To wszystko sprawia, że Vlahović nie ma w Juventusie statusu niesprzedawalnego. Według informacji włoskiego portalu "Calciomercato", włodarze klubu z Piemontu byliby skłonni oddać napastnika innej drużynie. Musiałaby ona jednak liczyć się z wydatkiem na poziomie 100 milionów euro. Turyńczycy chcą bowiem otrzymać za gracza więcej, niż sami wydali w styczniu 2022 roku.

Co dalej z Arkadiuszem Milikiem w Juventusie?

"Kanonierzy" są liderami angielskiej ekstraklasy. Podopieczni Mikela Artety mają osiem punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City. Wciąż szukają jednak możliwości wzmocnienia składu. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o chęci pozyskania przez Arsenal Mychajło Mudryka. Ukrainiec ostatecznie wybrał jednak ofertę Chelsea. Tym razem również wygląda na to, że szastający pieniędzmi "The Blues" staną do walki z lokalnym rywalem.