To może być koniec Izraela w UEFA. Polak wydał werdykt, wzywa do działania

Zamieszanie wokół Izraela w świecie futbolu trwa od wielu miesięcy. Ludzie nie mogą patrzeć na działania militarne tego państwa, które skutkują śmiercią niewinnych osób. Do prawdziwego trzęsienia ziemi doszło w drugiej połowie września. Dziennikarze z Bliskiego Wschodu poinformowali, że cierpliwość skończyła się Katarowi. Organizatorzy ostatniego mundialu rzekomo mieli przekonywać UEFA, by ta zwołała głosowanie. Federacje miałyby zdecydować o przyszłości Izraela w Europejskiej Unii Związków Piłkarskich.

Sytuacja jest rozwojowa. Jak dowiedział się Przemysław Langier z Interia Sport, póki co nie zaplanowano wspomnianego głosowania, które odbyłoby się w formie online. Nie zmienia to jednak faktu, iż działacze z Bliskiego Wschodu mogą spać spokojnie. Temat stał się medialny. Sprawę komentuje coraz więcej znanych osób w środowisku piłkarskim. Na łamach WP SportoweFakty w język nie gryzł się choćby Michał Listkiewicz, czyli ex-prezes PZPN oraz działacz UEFA.

Izrael może zostać wyrzucony z UEFA. Nerwowo w środowisku piłkarskim

72-latek ze smutkiem śledzi doniesienia ze Strefy Gazy. "Mecze izraelskich klubów prowokują sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Wydaje mi się, że sytuacja już dojrzała do tego, żeby wykluczyć izraelskie kluby. Wypowiedzi izraelskich polityków, w których wskazują, że naród palestyński ma być wręcz eksterminowany, wypędzony z Gazy, są przerażające. Zdaniem wielu politologów cel jest jednak jasny - jest nim eksterminacja całego narodu palestyńskiego. Na to wskazywałoby zresztą zabijanie dzieci i kobiet" - powiedział.

Następnie przyznał co zrobiłby na miejscu europejskiej federacji. "Warto przypomnieć, że Palestyna jest oficjalnym członkiem FIFA. Ma swoją reprezentację, która rozgrywa mecze w eliminacjach mistrzostw świata. Czas uderzyć pięścią w stół. Nie wiem, skąd taka bojaźń" - oznajmił. Wszystko jest jednak w rękach działaczy. Sytuacja w najbliższych dniach może zmieniać się niczym w kalejdoskopie.

Reprezentacja Izraela Vinny Orlando / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Reprezentacja Izraela ATTILA KISBENEDEK AFP

Reprezentacja Izraela Sebastian Frej/REPORTER East News