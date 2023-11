To mógłby być transfer dekady. Manchester City odpowiada w sprawie Haalanda

Do Anglii napastnik trafił w ubiegłym roku, gdy został wykupiony z Borussii Dortmund . Norweski supersnajper po zmianie ligi nie zamierzał się zatrzymywać - w dalszym ciągu imponuje skutecznością i tylko w tym sezonie Premier League w dwunastu meczach zdobył już trzynaście bramek , znowu mając wyśmienitą średnią powyżej jednego gola na mecz.

W City Haaland wciąż jest dość nową postacią, a i tak nie brakuje rozważań na temat tego, czy we względnie niedalekiej przyszłości możliwy będzie kolejny transfer. Fachowy portal transfermarkt.com ocenia wartość piłkarza na 180 milionów euro. Umowa Norwega wiąże go z zespołem z Manchesteru do 2027 roku, choć z zastrzeżeniem, że po sezonie 2024/2025 klauzula wykupu ma wynieść 175 milionów euro.