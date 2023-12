Być może jest to jedynie zbieg okoliczności, ale fakty są takie, że podczas, gdy prezesem PZPN-u był Zbigniew Boniek, w mediach pojawiały się jedynie szczątkowe informacje o jakichkolwiek aferach. Nie oznacza to, że na pewno ich nie było, ale zwyczajnie były dobrze przykrywane i nic nie trafiało do opinii publicznej. W tamtym momencie PZPN uchodził za naprawdę czołową federację w Europie pod względem organizacji, działania i PR-u.

Następca Cezarego Kuleszy. Koźmiński zdradza. Znamy nazwiska kandydatów

- Już wiemy, jacy będą kandydaci. To już jest pewne. Będą to Wojciech Cygan, Adam Kaźmierczak i Paweł Wojtala. To są trzy osoby, które pracują obecnie w zarządzie PZPN. Ale to są dobrzy ludzie, na pewno nie należą do tego grona działaczy, które krytykujemy. To są na pewno postaci anty-Kulesza, tylko oni tego nie pokazują - przekazał były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.