To koniec transferowej sagi? Harry Kane w końcu odejdzie? Jest ultimatum

Harry Kane otrzymał ultimatum. Czy odejdzie do mocniejszego klubu?

Co ciekawe, w grze o podpis napastnika Tottenhamu wciąż pozostaje Manchester United . Klub z Old Trafford może wykorzystać zamieszanie, a także presję wywieraną przez właściciela i w najbliższym czasie sfinalizować hitową transakcję. Media sugerują, że Kane może trafić do ligowego rywala, gdy ten uiści zapłatę w wysokości 110 milionów funtów. Z kolei w przypadku niemieckiego klubu, wystarczyć powinno "jedynie" 100 milionów euro.

W kontekście potencjalnych przenosin Harrego Kane do Manchesteru United, kluczowe znaczenie może mieć ultimatum postawione przez właściciela Joe Lewisa. W chwili, gdy na Daniela Levego zostanie nałożona presja, by ten albo sprzedał zawodnika, albo przekonał go do pozostania w Londynie, prezes może być skłonny na pewne ustępstwa, byle nie podpaść swojego przełożonemu.