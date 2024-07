To koniec. Selekcjoner finalistów Euro 2024 zrezygnował ze stanowiska

Euro 2024 miało co najmniej kilku faworytów . Do tego grona należeli między innymi Anglicy, którzy jednak już w fazie pucharowej podpadli swoim kibicom. Postawa podopiecznych Garetha Southgate’a pozostawiała wiele do życzenia. "Synowie Albionu" wstydu najedli się zwłaszcza na zakończenie fazy grupowej. Remis wyrwali z nimi skazywani na pożarcie Słoweńcy. Czy zimny prysznic podziałał pozytywnie na zawodników? Nic z tych rzeczy. W 1/8 finału Wyspiarzy prawie wyeliminowali Słowacy. O awansie do półfinału zadecydował dopiero wygrany konkurs rzutów karnych ze Szwajcarią.

Gareth Southgate pożegnał się z reprezentacją Anglii

14 lipca Hiszpanie okazali się przeszkodą nie do przejścia. "La Furia Roja" pokonała Wyspiarzy 2:1 i sięgnęła po czwarty w historii tytuł na Starym Kontynencie. Od razu po zakończeniu meczu w Anglii rozpoczęły się dyskusje na temat przyszłości selekcjonera. "Podejrzewam, że to może być jego ostatni mecz w roli menedżera. To, co wniósł do tej angielskiej drużyny, to harmonia i sympatia, które moim zdaniem ponownie przyciągnęły angielską publiczność do piłki nożnej" - mówił na BBC Gary Lineker.