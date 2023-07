To koniec przygody Karbownika z Anglią? Duże pieniądze w grze

Michał Karbownik miniony sezon spędził na wypożyczeniu z Brighton and Hove Albion do występującej w 2. Bundeslidze Fortuny Dusseldorf. Polak zaprezentował się w Niemczech z całkiem dobrej strony. Jego forma według tamtejszych mediów ma zaowocować transferem do zasłużonego niemieckiego klubu, który gotów jest spełnić oczekiwania finansowe Anglików.