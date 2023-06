To koniec. Mieli gościć mundial, ale rezygnują. Partnerzy zawiedli

Egipski minister Ahmeda Abbas wyraźnie dał do zrozumienia, że jego kraj właściwie nie potrzebuje Arabii Saudyjskiej do przeprowadzenia takiej imprezy. - Mamy w tej materii spore doświadczenie - uważa, chociaż do tej pory Egipt kandydował do organizacji tylko jednego mundialu, w 2010 roku (przypadł on RPA). Ambicje Egiptu, by organizować duże imprezy sportowe, są ambicją pokazania światu nowej, jeszcze nienazwanej stolicy administracyjnej kraju, która jest obecnie w budowie około 50 kilometrów na wschód od Kairu. Odbyły się w niej już mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Ten projekt obejmuje kompleks sportowy, w którym Egipt ma nadzieję gościć igrzyska olimpijskie w 2036 roku. Prawie ukończony stadion główny może pomieścić około 94 tys. widzów, co czyni go drugim co do wielkości stadionem w Afryce.