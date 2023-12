To koniec legendy Realu Madryt? W klubie nie mają wątpliwości

Real Madryt jest już tak naprawdę na samym końcu wymiany pokoleniowej w wyjściowej jedenastce drużyny. Gdyby spojrzeć szerzej, to trzeba powiedzieć, że pozostało trzech zawodników, którzy nie mają klasowego zastępstwa w kadrze. Odejścia: Sergio Ramosa , Raphaela Varane'a, Marcelo , Casemiro , Cristiano Ronaldo , Bale'a i Benzemy są tak naprawdę już pokryte przez nowe nabytki. Choć najtrudniej powiedzieć to o pozycji napastnika.

To koniec legendy Realu Madryt?

Modrić stracił wiele ze swoich atutów. Nie mogło być inaczej. Mówimy bowiem o 38-letnim piłkarzu, który od zawsze poza magią w nogach, bazował także na bieganiu od jednego pola karnego do drugiego. Obecnie nie może robić tego na tak dużej intensywności. W związku z tym według dziennika "Marka" najprawdopodobniej jesteśmy właśnie świadkami ostatniego sezonu Chorwata w barwach wicemistrzów Hiszpanii . Umowa Modricia wygasa po tych rozgrywkach i na dziś wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużona.

Nie ma wątpliwości, że potencjalne odejście Chorwata będzie pożegnaniem jednej z największych legend "Los Blancos", ale także całej piłki nożnej. Modrić do Realu trafił w sierpniu 2012 roku za 35 milionów euro. Początki w nowych barwach były trudne, a katalońscy dziennikarze na jednej z okładek zdążyli nawet nazwać go "niewypałem transferowym". Trzeba jednak przyznać, że gdy już stał się ważnym piłkarzem, to nigdy poniżej pewnego poziomu nie schodził. Rozegrane 504 mecze, strzelone 37 goli i zanotowane 79 asyst mówią same za siebie.