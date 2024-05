Kylian Mbappe do Paris Saint-Germain trafił w sierpniu 2017 roku. Wówczas młody Francuz został sprowadzony do francuskiego giganta na zasadzie wypożyczenia. W umowie z AS Monaco zapisano odpowiednią klauzulę wykupu, która sprawiła, że rok później Mbappe został przez PSG wykupiony z klubu z księstwa za okrągłe 180 milionów euro. Po tych łącznie siedmiu latach nie ma wątpliwości, że akurat ten skrzydłowy jest najlepszym piłkarzem w historii klubu.

Mbappe pobił w barwach Paris Saint-Germain mnóstwo rekordów, na czele z tymi, które wydawały się nie do pobicia. W trakcie jego przygody z francuskim potentatem przez cały czas gdzieś w tle toczyły się rozmowy o Realu Madryt. Gwiazdor właściwie rok po roku łączony był z przenosinami do zespołu ze stolicy Hiszpanii. Plotki z roku na rok nabierały na sile, aż do letniego okna transferowego w 2021 roku. Wówczas Mbappe pozostawał już ledwie roczny kontrakt i Real chciał to wykorzystać.