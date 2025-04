To koniec. Gwiazdor Barcelony na wylocie. "Nadszedł czas"

Gwiazdor Barcelony może się pakować. Hiszpanie są pewni

Już zimą niemiecki trener dał Fatiemu do zrozumienia, że nie uwzględnia go w swoim planie na drugą część sezonu. Mimo to został w zespole. Hansi Flick miał zastrzeżenia co do wydajności swojego zawodnika na treningach, co skutkowało kolejnymi meczami na ławce. Nawet kiedy 22-latek próbował zaangażować się bardziej, szkoleniowiec był nieugięty. Tylko na początku trwającej kampanii Hiszpan regularnie otrzymywał szanse od trenera. W międzyczasie doznał kolejnej w karierze kontuzji, co jeszcze bardziej skomplikowało jego sytuację w klubie.