To koniec. Ancelotti pożegnał się z kibicami. "Na całe życie"

"Najlepsza drużyna narodowa w historii piłki nożnej będzie teraz prowadzona przez najbardziej utytułowanego trenera na świecie" - ogłosiła w poniedziałek brazylijska federacja piłkarska . Już od dłuższego czasu media spekulowały, że Włoch opuści stolicę Hiszpanii i spróbuje swoich sił jako selekcjoner "Canarinhos". Jego miejsce na stanowisku szkoleniowca Realu zajmie Xabi Alonso, który odejdzie Bayer Leverkusen. Trzeba przyznać, że są to ogromne przetasowania na trenerskim rynku.

Ancelotti przyszedł na konferencję i powiedział to. Tak pożegnał się z kibicami Realu

Realowi Madryt pozostały jeszcze trzy kolejki w La Liga. Będą to ostatnie mecze Carlo Ancelottiego na ławce trenerskiej "Królewskich". We wtorek 13 maja - dzień przed meczem z RCD Mallorcą - 65-latek pojawił się na konferencji prasowej. W trakcie spotkania z dziennikarzami potwierdził informacje medialne o swoim odejściu z Realu. Oprócz tego ujawnił, od kiedy dokładnie przejmie reprezentację Brazylii.

Będę selekcjonerem Brazylii od 26 maja. To ważne wyzwanie, ale wciąż jestem trenerem Realu Madryt. Chcę dobrze zakończyć ten etap cudownej przygody

Dlaczego klub Florentino Pereza do tej pory zwleka z oficjalnym komunikatem ws. odejścia Włocha? - Madryt wyda oświadczenie, kiedy będzie chciał. Nie ma żadnego problemu. Nie wiem, kiedy to zrobią. Zrobią to w czasie, który uznają za stosowny - skwitował trener. Ponadto jeszcze obecny szkoleniowiec Realu podsumował swoją drugą kadencję w madryckim zespole, wykazując się ogromnym szacunkiem dla swojego pracodawcy.