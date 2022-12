To już pewne! Katar zorganizuje kolejne mistrzostwa świata

Katar to młode, ale bajecznie bogate państwo. Niepodległością emirat cieszy się od pięćdziesięciu lat, wcześniej był zależy od Wielkiej Brytanii. Swoją ekonomiczną potęgę Katarczycy zbudowali dzięki surowcom naturalnym - gazowi i ropie. Złoża, które należą do tego kraju, są jednymi z największych na świecie i pozwalają na rozwój w nieprawdopodobnym wręcz tempie.

Katar zorganizuje kolejne mistrzostwa świata

Emirat ma jednak jeden poważny problem - funkcjonuje według reguł świata muzułmańskiego, który z perspektywy Zachodu jest trudny do zaakceptowania. Przygotowania do tegorocznego mundialu uwidoczniły skalę absurdu - łamanie praw człowieka, prześladowanie mniejszości, złe traktowanie kobiet czy wreszcie wyzysk migrantów na budowach. W ten sposób trudno o wizerunek nowoczesnego państwa, na którym tak bardzo zależy Katarowi.