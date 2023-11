Legia Warszawa w tym sezonie ma dużo problemów dyscyplinarnych, ale tym razem nie wynikają one z zachowania kibiców "wojskowych", które w przeszłości bardzo często było krytykowane, a klub za to, co robili jego fani otrzymywał różne kary. W trwających rozgrywkach Ligi Konferencji Europy to zespół z Warszawy może być uznawany za pokrzywdzonego.